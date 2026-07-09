Садовод Сидельников посоветовал каждый день рыхлить землю для сохранения урожая во время ливней

Садовод Александр Сидельников рассказал «Москве 24» , как спасти урожай во время затяжных дождей. По его словам, в такую погоду важно применять некоторые агротехнические приемы.

Эксперт посоветовал внести удобрения с полезными почвенными микроорганизмами, чтобы повысить сопротивляемость корневой системы к гнилостным заболеваниям. Надземную часть растений стоит обработать химическими фунгицидами, но не на тех растениях, чьи плоды уже готовы к сбору — после обработки нужно выждать около двух недель.

Также следует почистить дренажные канавы, которые помогут отвести воду от посадок, и убрать мульчу, так как она задерживает влагу и способствует развитию гнили.

«Также обязательно надо каждый день рыхлить землю, потому что во время дождей она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням», — пояснил Сидельников.

Особое внимание нужно уделять пасленовым культурам — картофелю, томатам, баклажанам — и косточковым плодовым деревьям, например, вишне и сливе. Во влажных условиях они быстро могут заболеть.