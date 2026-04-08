Садовод Самойлова сообщила, что в апреле можно посеять ранние томаты и лук-порей

Садовод Светлана Самойлова поделилась с Ura.ru советами по апрельским посадкам в средней полосе России. Она подчеркнула важность осторожности при высадке в открытый грунт, отметив, что, несмотря на теплую погоду, земля может быть недостаточно прогрета.

Специалист предложила посеять ранние и среднеранние сорта томатов, лук-порей, а также репчатый и красный лук.

«В середине месяца сею на рассаду кукурузу. Я советую выбирать сорта с белыми початками», — отметила эксперт.

По ее словам, стоит также обратить внимание на огурцы, арбузы, дыни, фасоль, базилик. Что касается цветов, подойдут на рассаду петунии, бархатцы, мимилюсы и кобеи.