Садовод Самойлова рассказала, что астры можно высаживать в снег и заморозки

Садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU поделилась советами по высадке многолетних цветов, таких как астры и пионы, в снег и при заморозках.

«Советую с осени поставить дуги, чтобы весной при возвратных заморозках укрыть всходы», — привел слова эксперта сайт RT.

Садовод отметила, что семена астры нужно распределить по поверхности почвы и слегка присыпать тонким слоем земли, не более 0,5—1 сантиметра. Затем почву следует аккуратно уплотнить, полить из лейки с мелкой насадкой и замульчировать опавшими листьями, торфом или хвойной иглой.

«При наличии теплицы осеннецветущие растения, такие как астры, лучше посеять в нее, тогда рассада развиваться будет быстрее», — добавила Самойлова.