Садовод Самойлова отметила, что для создания зимнего огорода на балконе его нужно утеплить

Садовод и блогер Светлана Самойлова поделилась с News.ru советами по организации зимнего огорода на балконе. Прежде всего, необходимо утепление: заделайте щели и обеспечьте отопление.

По словам специалиста, балкон должен быть защищен от сквозняков, а для поддержания температуры потребуется обогреватель. В холодные ночи растения можно укрывать нетканым материалом. Если балкон не утеплен, рассмотрите возможность выращивания растений на подоконнике или стеллажах, хотя это и повлияет на их вкус.

Для успешного роста растений необходимо обеспечить им достаточное количество света — не менее 30–50 ватт от специальных светильников. Объем горшков для томатов должен быть не менее пяти литров, для огурцов и кабачков — не менее 10 литров.