Садовод Радзевская посоветовала вымыть теплицу и обработать почву перед холодами

С приближением холодов важно не забывать о подготовке дачного участка к зиме, ведь это залог хорошего урожая в следующем году. Эксперт Дзен-канала « Дачные секреты » Виктория Радзевская предложила план действий на ноябрь, сообщил « 7Дней.ru ».

По словам специалиста, первым делом нужно навести порядок: собрать опавшие листья, часть из них отправить в компост, а часть оставить под плодовыми деревьями для защиты корней. Следует убрать ботву от овощей, особенно если на ней есть признаки заболеваний. Газон необходимо очистить от листьев, чтобы предотвратить гниение травы.

Как пояснила Радзевская, особое внимание нужно уделить теплице. Ее следует вымыть, а почву — обработать раствором фитоспорина. Для уничтожения зимующих вредителей рекомендуется оставить двери строения открытыми на зиму.