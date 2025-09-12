Садовод Яньшина рекомендовала белить деревья для защиты от грызунов

Садовод Татьяна Яньшина поделилась советами по уходу за деревьями. Об этом сообщил MK.Ru .

По словам эксперта, перед зимой необходимо обязательно белить стволы ради защиты от морозобоя, солнечных ожогов коры, а также от грызунов.

«Можно по старинке гасить известь и ею побелить ствол и начало веток, которые идут от ствола, если дерево невысокое», — отметила специалист.

Она также предложила приобрести в магазине садовую краску с комплексными добавками. Как пояснила Яньшина, процедуру стоит проводить поздней осенью, после основных дождей.