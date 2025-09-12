Садовод Яньшина рекомендовала белить деревья для защиты от грызунов
Садовод Татьяна Яньшина поделилась советами по уходу за деревьями. Об этом сообщил MK.Ru.
По словам эксперта, перед зимой необходимо обязательно белить стволы ради защиты от морозобоя, солнечных ожогов коры, а также от грызунов.
«Можно по старинке гасить известь и ею побелить ствол и начало веток, которые идут от ствола, если дерево невысокое», — отметила специалист.
Она также предложила приобрести в магазине садовую краску с комплексными добавками. Как пояснила Яньшина, процедуру стоит проводить поздней осенью, после основных дождей.