Садовод Ганичкина отметила, что побелка деревьев младше четырех лет может привести к повреждению коры

Побелка плодовых деревьев — важная процедура для защиты растений от повреждений и болезней. Многие садоводы сомневаются, когда лучше всего белить деревья: осенью или весной. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина в беседе с сайтом URA.RU посоветовала выполнять работы в октябре, после сбора урожая.

По словам эксперта, осенняя побелка — часть подготовки сада к зиме. Однако не все деревья нуждаются в побелке. Процедуру не стоит проводить молодым деревьям возрастом до четырех лет, чтобы не повредить кору, рассказала садовод.

Для защиты молодых саженцев лучше использовать свободную обвязку из мешковины, спанбонда или елового лапника. Перед нанесением побелки необходимо тщательно подготовить деревья.

«Если на деревьях есть лишайники или мох, нужно опрыснуть их раствором медного или железного купороса. Затем надеть перчатки и аккуратно почистить ствол — лишайники и мох отойдут», — отметила эксперт.

Также важно обработать деревья от вредителей и болезней, внести осенние удобрения, подчеркнула Ганичкина.