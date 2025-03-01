«С ножом с трех лет». В России предложили нестандартный метод воспитания детей

Директор центра «Батя» Истошин: дети должны носить с собой нож с трех лет

Дети с раннего возраста должны научиться обращаться с ножом и носить его с собой всегда. Таким нестандартным методом воспитания поделился директор Центра мужского воспитания «Батя» Вячеслав Истошин в эфире программы «Все говорят об этом» на телеканале ОТВ.

По словам Истошина, ребенка нужно научить обращаться с оружием с раннего детства.

«Первое, что я категорически родителям говорю: каждый ребенок должен носить с собой нож. Потому что именно в этом возрасте — с трех до пяти лет — должна прививаться культура обращения с оружием», — отметил эксперт.

Он добавил, что нож в первую очередь нужно считать инструментом, а не оружием. Поэтому дети должны научиться обращаться с ним, чтобы уметь точить карандаши или подрезать шнурки.

Методы воспитания детей гости программы обсуждали после нападения в Екатеринбурге мальчика на одноклассника с канцелярским ножом. Школьники поругались, после чего один из них ударил другого ножом в спину.