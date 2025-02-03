РЗС: бесснежная зима может негативно сказаться на урожае зерновых

Мягкая и бесснежная зима может оказать негативное влияние на урожай зерновых культур в текущем году. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, отсутствие необходимого количества осадков может привести к недостаточному увлажнению почвы.

«Для того чтобы был влагозапас, нужен либо снег, либо дожди. Именно в весенний период. И вот с этим возникают вопросы. Рисков у нас стало больше», — предупредил эксперт.

Будет ли хороший урожай в этом году, добавил Злочевский, пока неизвестно. Если весной выпадут обильные осадки, то фермеры могут рассчитывать на показатели 2024-го.