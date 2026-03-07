«Рыцарский прием» для читательниц «Петербургского дневника» провели на почте на Невском проспекте

В отделении «Почты России» на Невском проспекте, 70 прошла презентация нового формата газеты «Петербургский дневник» . В преддверии Международного женского дня стойки издания со свежими выпусками появились в почтовых отделениях Санкт-Петербурга.

Мужская часть команды «Петербургского дневника» и представители Клуба исторической реконструкции Политеха Петра Великого, облаченные в исторические доспехи, поздравили посетительниц почты с предстоящим праздником. Дамам вручили цветы и специальный ароматизированный выпуск газеты с запахом ириса.

Теперь свежие номера «Петербургского дневника» можно будет взять в почтовых отделениях города. Первые стойки газеты появились в шести отделениях «Почты России» в разных районах Санкт-Петербурга.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил: «Мы рады вновь повторить традиционную акцию с ароматизированным выпуском к Международному женскому дню. В этом году у нас запах ириса, к нему прилагаются тюльпаны, которые мы вручаем всем женщинам здесь, на Невском проспекте».