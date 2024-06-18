Rybycore: большинство россиян хотят видеть честность в основе любой программы лояльности
Большинство россиян считают, что основой любой программы лояльности бизнеса должна быть честность. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос консалтинговой компании Rybycore.
Речь идет о скидочных или бонусных картах, кэшбэке или персональных предложениях компаний. Вторым по популярности ответом стало «удобство использования».
Наконец, замкнуло тройку желание, чтобы бренды учитывали мнение и интересы покупателей.
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