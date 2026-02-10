Рыбопромышленник Балашов рассказал, что из трески делают не только печень, но и желудки

Треска — это не только печень и икра, но и множество других востребованных деликатесов. Подробнее рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в беседе с Ura.ru .

По его словам, из трески готовят разнообразные продукты, включая язык, щеки и желудки. На борту судна можно производить несколько видов продукции

«Из трески делают соленые закуски под легкие алкогольные напитки. Из этих рыбных потрохов можно делать очень вкусные вещи», — отметил эксперт.

Он отметил, что примерно 3% массы трески приходится на субпродукты, большинство из которых сегодня выбрасывается за борт ввиду действующего запрета на производство консервированной и иной готовой продукции непосредственно на рыболовецких судах, осуществляющих прибрежный лов.