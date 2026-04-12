Рыбопромышленник Балашов раскритиковал зарубежные аналоги российского минтая

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в беседе с URA.RU высказал мнение о пангасиусе и тилапии, которые реализуются в России как альтернатива минтаю.

По его словам, эти виды рыбы не отличаются высоким качеством и пользой. Валентин Балашов выразил надежду, что со временем потребление минтая в России увеличится.

«Надеюсь, люди поймут, что лучше есть его, чем каких-нибудь пангасиуса или тилапию, выращенных в устье Меконга на непонятных для нас препаратах», — сказал эксперт.

Он добавил, что эта рыба «мягко говоря, не совсем качественная и полезная рыба, а если говорить откровенно, то дрянь по сравнению с нормальной морской рыбой».