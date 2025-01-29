Рыбопромышленник Балашов: крупные сети следят за качеством товаров из рыбы

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов прокомментировал новости о случаях замены сайры на более дешевую тихоокеанскую сардину в российских консервах. Об этом сообщил « Ридус» .

По словам эксперта, говорить о подделке продуктов на рыбоконсервном рынке как о системной проблеме преждевременно, поскольку здесь действует достаточно эффективная система контроля.

«Система „Меркурий“ сейчас достаточно жестко контролирует всю цепочку от рыбодобычи до прилавка. Крупные торговые организации не пропускают подозрительные продукты питания, но на каких-то колхозных рынках можно увидеть „гаражные“ рыбные продукты», — отметил специалист.

Случаи подмены обычно происходят при работе с недорогими видами сельди, когда консервы можно упаковать так, что покупатель не сразу заметит разницу, добавил Балашов.