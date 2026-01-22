Рыбный Союз объяснил рост цен на печень трески в России рыночным законом

Рыбный Союз России объяснил значительный рост цен на печень трески рыночным законом: когда предложение ограничено, а спрос остается высоким, стоимость продукта неизбежно увеличивается. Об этом сообщил Life.ru .

Печень трески традиционно изготавливают из рыбы, выловленной в северных морях Атлантики. В последние годы отмечается сокращение объемов вылова атлантической трески из-за уменьшения допустимых квот в Северном бассейне. Это связано с проблемами в популяции трески, для защиты которой Россия и Норвегия приняли решение сократить промысел в Баренцевом море.

Вылов трески в Северном бассейне в 2025 году составил около 157 тысяч тонн, что на 31,5% меньше, чем в предыдущем году. В результате средняя розничная цена на качественную печень трески достигла рекордных 3500 рублей за килограмм.

Эксперты отмечают, что печень трески высокого качества производится из охлажденного сырья. Чтобы увеличить предложение такого продукта, планируется изменить законодательство о прибрежном рыболовстве. Сейчас рыбу, добытую по «прибрежным» квотам, разрешено перерабатывать только на берегу, но обсуждается возможность производства консервов непосредственно на судне.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что снизить стоимость рыбной продукции сложно из-за ограниченного объема ресурса и растущего спроса. Он отметил, что отрасль разрабатывает новые продуктовые линии, улучшает упаковку и внешний вид продукции, чтобы повысить удовлетворенность покупателей.