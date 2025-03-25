Рыбный союз: не стоит покупать креветки с надломанной головогрудью и налетом

Представители Рыбного союза России рассказали о правилах выбора качественных креветок. Стоит обращать внимание на ракообразных одного размера, сообщил Life со ссылкой на данные организации.

Кроме того, креветки должны быть равномерно покрыты глазурью. А вот снежный налет — плохой признак.

«Лучше не брать креветки с обломанной/надломанной головогрудью (более 5% визуально в общей партии), а также с визуально ослабленным панцирем или признаками глубокого обезвоживания», — посоветовали специалисты.

Они также рекомендовали учитывать цвет варено-мороженой продукции, так как серые оттенки свидетельствуют о том, что блюдо готово не полностью.