Рыбак Рахматуллин назвал август лучшим месяцем для ловли сома

Профессиональный рыбак Рафаэль Рахматуллин поделился с URA.RU секретами успешной ловли сома. Специалист отметил, что хороший клев этой рыбы наблюдается не каждый год, а примерно раз в четыре года.

Рахматуллин сравнил это с урожаем грибов, который также бывает нерегулярно. Причины такой цикличности он до конца не понял, но подчеркнул, что в этом сезоне сом особенно активен.

Август, по мнению рыбака, — лучшее время для ловли сома, так как вода еще теплая и рыба активно питается. С похолоданием клев ослабевает, а зимой сом впадает в спячку, написал сайт aif.ru.

Эксперт рассказал, что обычно ловля ведется с лодки с помощью квока — специального устройства, которое создает характерный звук на поверхности воды и привлекает рыбу со дна. В качестве наживки лучше всего использовать червей, куриную печень или кальмара.