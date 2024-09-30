Рунолог Райская посоветовала не сидеть на углу стола из-за риска попасть в энергетическую воронку

Некоторые считают, что сидеть на углу стола нельзя. Откуда пошло «народное правило», объяснила рунолог и маг Инга Райская в беседе с Life .

По ее словам, именно по прямым поверхностям потоки энергии проходят беспрепятственно. На углу они собираются, формируя энергетическую воронку.

Такая турбулентность способна навредить человеку. Ситуация усугубляется, если один из гостей имеет злые намерения, добавила Райская.