Румынские спасатели вызволили с гор Марамуреша гражданина Украины

Румынские спасатели нашли в горах Марамуреша одного украинца, нуждавшегося в помощи. Двое других, по которым также поступал сигнал, в итоге оказались на территории Украины. Об этом сообщило агентство Agerpres .

Руководитель горноспасательной службы Марамуреша Дан Бенг рассказал, что после ночных поисков удалось найти одного человека, не того, кого изначально искали. С двумя другими установили связь — они рассказали, что находятся в нескольких километрах от границы, уже на украинской стороне. Он добавил, что родственники ввели спасателей в заблуждение и призвал не паниковать и не перегружать экстренные службы.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины начали применять на СВО новый метод маскировки мин «Лепесток». Снаряд предварительно заворачивают в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы. В итоге со стороны мины выглядят как обычный мусор.