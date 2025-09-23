Руководителей «Вечерней Москвы» включили в список «Топ-1000 российских менеджеров»

С помощью соответствующего списка журналисты подводят итоги работы за год, выделяя наиболее профессиональных управленцев России в 22 отраслях и 18 функциональных направлениях. Оценка основана на принципе «лучшие выбирают лучших».

Так, генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий оказался в топ-250 высших руководителей. Кроме того, были отмечены заслуги заместителя генерального директора по рекламе и маркетингу газеты Елены Рыбкиной.