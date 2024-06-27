Руководителей из Донбасса и Новороссии научат тонкостям работы с субъектами РФ

Telegram-канал РАНХиГС. Новости
Фото: Telegram-канал РАНХиГС. Новости

Более 160 слушателей примут участие во втором потоке образовательной программы «Руководитель представительного органа местного самоуправления Донбасса и Новороссии» в ВШГУ Президентской академии. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Муниципальное сообщество насчитывает свыше 4,9 миллиона человек, отметил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев.

«Именно от муниципального уровня зависит скорость принятия управленческих решений на местах, реализация тех задач и планов, которые ставятся на региональном и федеральном уровне», — подчеркнул он.

На руководителях в новых регионах России лежит двойная ответственность, поэтому важно, чтобы муниципальные представительные органы оперативно встраивались в общую вертикаль власти страны. Участники программы изучают тонкости взаимодействия с регионами и органами местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что лицейские классы под патронажем академии РАНХиГС появятся в селе Приморское Херсонской области.

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