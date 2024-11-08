Руководитель «Золотого пеликана» Матвеев: прием заявок на премию продлится до 15 ноября

По словам Матвеева, голосование, в котором смогут принять участие жители города, продлится до 1 декабря. Уже 4 декабря пройдет церемония вручения премии за милосердие и душевную щедрость.

«Сейчас мы призываем всех зайти на сайт „Золотого пеликана“. В свободной форме (байка или житейская история) расскажите про то доброе, что вы заметили вокруг, про добрых людей», — рассказал руководитель.

Он отметил, что материалы будут отсмотрены представителями дирекции. Из всех заявок выберут самые яркие истории.