Руководитель «ВИВЭД» Попова объяснила, что логистика влияет на прибыль компании по нескольким направлениям

Эксперт в области международной логистики и внешнеэкономической деятельности, руководитель компании ООО «ВИВЭД» Мария Попова рассказала, как изменилась роль логистики в современном бизнесе. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам специалиста, раньше логистика воспринималась лишь как операционный сервис, но теперь она стала ключевым инструментом, влияющим на успех компании. Из-за закрытия маршрутов и ненадежности партнеров сбои в поставках приводят к финансовым потерям.

«Логистика влияет на прибыль сразу по нескольким направлениям. Во‑первых, через себестоимость. Доставка, складская обработка, таможня, хранение — все это деньги, которые либо остаются у компании, либо уходят перевозчикам и брокерам», — отметила Попова.

Она также обратила внимание на такие параметры, как скорость оборота и стабильность.