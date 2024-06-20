Руководитель Шестаков: сотрудник может оформить подработку у основного работодателя

Дополнительная занятость необязательно должна быть в другой компании. Оформить подработку можно и у своего основного работодателя, сообщил руководитель направления «Компенсации и льготы» компании СДЭК Алексей Шестаков в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, выполнение дополнительных задач по другой должности оформляется как совмещение, в этом случае достаточно будет лишь подписать соответствующее соглашение. Если же деятельность происходит вне рабочего времени, это называется работой по совместительству.

При этом важно помнить, что подработка не должна мешать основной работе, отметил Шестаков