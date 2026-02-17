Руководитель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов предупредил, что сквернословие и ругань представляют собой не просто культурную проблему, а глубокий духовный порок, разрушающий внутреннюю сущность человека. Об этом сообщил NEWS.ru .

По словам эксперта, за использованием ненормативной лексики скрывается воздействие демонических сил, направленных на искажение образа Бога в человеке.

«Мат — это скверна, которой дьявол заразил человеческий род, стремясь исказить в человеке образ Божий и осквернить все святое», — отметил Иванов.

Он добавил, что сквернословие истощает внутренние силы человека, лишая его духовного покоя и благодати, становясь почвой для дальнейшего распространения иных грехов и пагубных наклонностей.