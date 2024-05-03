Руководитель «Профессий будущего» Тарасов: короткая программа обучения даст старт карьере в сфере промышленности | 360°

Общество 03 мая 2024, 12:06 Руководитель «Профессий будущего» Тарасов: короткая программа обучения даст старт карьере в сфере промышленности

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Для успешного старта карьеры во многих сферах можно обойтись без большого опыта работы. Связано это в том числе с существующим дефицитом кадров, заявил руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с Life.

Так, промышленность — одно из наиболее перспективных направлений на рынке РФ. Спектр специальностей достаточно широк: фрезеровщик, токарь, сварщик и многие другие.

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По словам эксперта, для реализации в такой отрасли достаточно пройти краткосрочную программу обучения. Даже при отсутствии трудового стажа можно сразу получать достаточно высокую зарплату, отметил Тарасов.