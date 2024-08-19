Руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса Королев назвал постмит самым полезным инструментом для видеосовещаний

Технологию постмит можно назвать самым полезным инструментом для видеосовещаний и онлайн-созвонов. Об этом изданию Newsnn.ru сообщил руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.

Как пояснил эксперт, данная технология позволяет фиксировать озвученное и закреплять задачи за конкретными исполнителями.

Для создания постмита необходимо решить, кто будет фиксировать сказанное на встрече, записывать, кто дает задания и кто должен их выполнять в срок. А в завершение конференциии необходимо оформить итоги, добавил Королев.