Руководитель отеля тишины Баскакова напомнила о положительном влиянии природы на психику

Велнес-директор первого российского отеля тишины «Мира Силентиум» Елена Баскакова рассказала в беседе с RuNews24.ru , что природная среда оказывает сильное воздействие на внутреннюю гармонию человека, помогая карьеристам обрести контроль над собой.

По словам эксперта, общение с природой восстанавливает жизненную энергию и внутренний баланс, что практически невозможно достичь в условиях городского шума и хаоса.

«Человек, будучи венцом эволюции, часто забывает о своих корнях и о том, что мы неразрывно связаны с природой», — отметила специалист.

Как пояснила Баскакова, многочисленные научные исследования подтверждают положительное влияние природы на психическое благополучие. Время, проведенное за городом, помогает уменьшить стресс, поднять настроение и улучшить концентрацию.