Руководитель АТЦ СНГ Сысоев заявил, что мигранты и молодежь наиболее подвержены вербовке террористами

Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев принял участие в конференции по противодействию терроризму и экстремизму в Таджикистане. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

В интервью эксперт поднял вопрос повышенной уязвимости мигрантов и молодежи к воздействию экстремистских группировок. Он объяснил склонность трудовых мигрантов к радикализации сложной социальной обстановкой и низким экономическим положением, а молодых людей — отсутствием устойчивых мировоззренческих установок и ценностей.

Сысоев подчеркнул, что образование и высокая культура служат эффективным барьером против вовлечения в криминальные и террористические группировки.