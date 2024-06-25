RT: против топ-менеджера ФБК Волкова могут возбудить новые уголовные дела

Новые уголовные дела по экстремистским статьям могут возбудить против топ-менеджера ФБК* Леонида Волкова** на основании его публичных высказываний. Об этом сообщили юристы в беседе с RT.

В июле 2022 года в эфире канала на YouTube Леонид Волков** поддержал деятельность людей по организации диверсий и саботажа. В этих словах могут содержаться признаки преступлений по экстремистским статьям, подчеркнули юристы.

Эксперты также отметили, что срок давности по этим статьям УК составляет шесть лет, поэтому Волков** до сих пор может быть привлечен к ответственности.

* ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.

** Физлица, признанные иностранными агентами.