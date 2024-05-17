RT: представившийся писарем боец ВС России получил награду за подбитый танк и БМП ВСУ | 360°

17 мая 2024, 11:31
RT: представившийся писарем боец ВС России получил награду за подбитый танк и БМП ВСУ
Военнослужащий Иван Жарский, представившийся на выставке трофейной техники в Москве в шутку сказал, что служил в штабе и был писарем, а на самом деле он герой. Об этом сообщил RT.
Оказалось, что Иван Жарский смог подбить танк Leopard и несколько БМП Bradley. Молодому человеку 27 лет, и он служит в артиллерийских войсках. Военнослужащий участвует в специальной военной операции на Украине практически с самых первых дней. За свой подвиг он получил знание Героя России.
Специальная военная операция РФ на Украине
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