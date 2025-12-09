RT представил документальный фильм военкора Симонова «Малое небо: удар Конторы»

Во вторник, 9 декабря, состоялась премьера документального фильма военного корреспондента RT Александра Симонова. Фильм посвящен боевым действиям на фронте и роли беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил RT.
Фильм повествует о группе мобилизованных гражданских специалистов, которые, несмотря на отсутствие специального военного образования, сумели сформировать подразделение ударных беспилотников.
В группу вошли менеджеры, водолаз-спасатель и лифтер, которые добились успехов на одном из участков фронта.
