Телеканал RT представил документальный фильм «RT.Док: Время наших героев» на фестивале, который прошел накануне в Минске.

В своей статье для газеты Il Fatto Quotidiano итальянский журналист Анджело Д’Орси, посмотревший фильм, написал, что «европейцы, очевидно, боятся правды, альтернативной официальному нарративу». По его словам, такие фильмы не могут показывать в Европе даже на закрытых показах из-за санкций.

«Мы, очевидно, боимся правды, альтернативной официальному нарративу», — сообщил Д’Орси.