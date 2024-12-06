RT: предприниматель Матус заявил, что его хотят устранить

Российский предприниматель Андрей Матус в беседе с RT заявил, что сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин* планирует его устранить. По его словам, он действует из мести.

RT отметил, что Матус указал на попытку убийства возле гостиницы «Украина» в Москве.

«Одна попытка уже была. Около гостиницы „Украина“ в Москве на меня было организовано нападение», — сказал собеседник.

По словам Матуса, Невзлин планировал убить его в сентябре 2024 года, за несколько дней до того, как RT опубликовал переписку Невзлина с исполнителями нападений на сотрудника ФБК** Леонида Волкова*. Он отметил, что на него напали сзади, когда он разговаривал по телефону на парковке у гостиницы.

* Физлица, признанные иноагентами

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской на территории РФ, ее деятельность запрещена