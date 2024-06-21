RT: Отар Кушанашвили пока остается без сознания в реанимации

Журналист Отар Кушанашвили до сих пор остается без сознания в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, об этом в беседе с RT рассказала племянница Кушанашвили.

По ее словам, операция прошла успешно. Результаты биопсии будут только через неделю.

При этом, по словам племянницы журналиста, разговоры о раке преждевременны, такого диагноза врачи пока не ставили. Кроме того, она опровергла слухи о циррозе печени.

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