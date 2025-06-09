RT объявил о запуске программы со знаменитым американским журналистом Санчесом

На 9 июня телеканал RT наметил премьеру новой программы «Эффект Санчеса», ведущим которой станет знаменитый американский журналист Рик Санчес.
За свою карьеру Санчес сотрудничал с ведущими мировыми медиакомпаниями — CNN, MSNBC и Fox News, но, разочаровавшись в западных медиа, перебрался в Россию. Шоу будет доступно зрителям на английском и испанском языках.
«Эффект Санчеса» позиционируется как площадка для нестандартного взгляда на мировые события. В рамках программы ведущий будет делиться личным мнением о происходящем и обсуждать ситуации с участниками передачи. Первым гостем станет помощник президента России Владимир Мединский. Показ состоится 9 июня в 17:30 по московскому времени.
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