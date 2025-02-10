RT: Невзлин планировал покушение на главу «Спаса» Корчевникова из-за его патриотической позиции

Бывший олигарх Леонид Невзлин* планировал организовать избиение генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Мотивом послужила патриотическая позиция журналиста. Об этом RT рассказал предприниматель Андрей Матус, с 2020 по 2024 годы входивший в окружение Леонида Невзлина* и Михаила Ходорковского*.

По словам собеседника сайта, Невзлина раздражало то, что после начала специальной военной операции Корчевников стал регулярно посещать территорию Донбаса, отправлять гуманитарную помощь и служить молебны в храмах, находящихся возле линии боевого соприкосновения.

Матус рассказал в беседе с RT, что экс-олигарху не нравилось, что журналист имеет большую аудиторию, которой транслирует свою патриотическую позицию. Тогда, по информации Матуса, Невзлин решил нанять людей, чтобы избить и припугнуть Корчевникова. Часть подтверждающих этот факт материалов Матус передал редакции RT.

* физлица, внесенные в реестр иностранных агентов.