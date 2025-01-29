RT: мальчику из Курской области, приветствующему военных, подарили форму и каску

Сережа, мальчик из Курской области, который ежедневно встречает российских военнослужащих с флагом РФ, может проводить целые дни на своем «посту». Об этом рассказала RT мама ребенка Любовь.
По словам женщины, ее сын постоянно находится на улице, ожидая появления российских солдат. Кроме того, он внимательно следит за новостями о событиях на фронте.
Благодаря новому увлечению у мальчика появились друзья среди бойцов. Они специально останавливаются, чтобы подойти к школьнику, обнять его и пожать руку. Некоторые не оставляют Сережу без презентов. Так, ему уже подарили форму, бронежилет, каску и армейский сухой паек.
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