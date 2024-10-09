RT: лишь 28% россиян заявили, что никогда не ленятся на работе

Большинство опрошенных россиян (72%) заявили, что ленятся на работе. Не позволяют себе подобного во время трудовой деятельности лишь 28% граждан, сообщил RT.
Респонденты также рассказали о методах, которые они используют для повышения продуктивности. Так, 66% восстанавливают силы с помощью небольших перерывов. Еще 33% выпивают кофе, столько же переключаются на более интересные задачи.
Используют сладость как способ поднять настроение 12% участников. Еще 8% возвращают бодрость с помощью зарядки.
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