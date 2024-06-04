RT: конфликт между ФБК и командой Ходорковского продолжает усугубляться

Между «Фондом борьбы с коррупцией»* и командой предпринимателя Михаила Ходорковского** сохраняются напряженные отношения. Обе стороны активно пытаются повлиять друг на друга. Об этом сообщил RT со ссылкой на собственный источник.

Так, бывший олигарх планирует обвинить главу ФБК Марию Певчих** в клевете. Бизнесмен намерен подать в один из европейских судов иск о защите чести и деловой репутации.

Окружение Певчих** же собирает компромат на Ходорковского**. Данную информацию хотят использовать для шантажа.

* Экстремистская организация, запрещена в России

** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России