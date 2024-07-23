RT: идею обязать блогеров отдавать часть рекламы под социальную прокомментировали в АБА

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) поделились с RT подробностями инициативы, согласно которой инфлюэнсеры должны будут выделять 5% от своего общего годового контента на социальную рекламу.

Там рассказали, что в АБА планируют предложить законопроект, который обяжет инфлюэнсеров размещать социальную рекламу на своих платформах в объеме 5% от общего количества контента. Для сектора в целом это не является новшеством, поскольку такая практика уже существует для всех других рекламораспространителей на законодательном уровне, пояснили в ассоциации.

Также в АБА выразили уверенность, что поддержка этой инициативы со стороны государства приведет к увеличению количества социально значимого и полезного контента от блогеров, направленного на поддержку благотворительных проектов.