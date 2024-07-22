RT: Ходорковскому грозит проверка по статье УК о финансировании терроризма

Бизнесмену Михаилу Ходорковскому* может грозить проверка по статье, касающейся финансирования терроризма. Об этом сообщил RT .

Как выяснили журналисты RT, организация Ходорковского* «Открытая Россия»** финансировала YouTube-блогеров, которые поддерживают «премьер-министра» террористической группы «Чеченская Республика Ичкерия»*** Ахмеда Закаева****. Однако, по данным RT, между блогерами и сотрудниками МБХ возникли разногласия, и первые раскрыли информацию о своих источниках финансирования.

Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что такие факты по международным конвенциям подлежат расследованию. Российские власти, как подписанты этих соглашений, могут сами инициировать проверку, подчеркивают они.

Заслуженный юрист России и экс-следователь МВД Иван Соловьев заявил, правоохранительные органы имеют право инициировать проверку по статье 205.1 УК РФ о финансировании террористической деятельности. Такое преступление может привести к наказанию вплоть до пожизненного лишения свободы, при этом сроки давности еще не истекли.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ

** Физлица и организации, признанные нежелательными в РФ

*** Организация «Кабинет министров Чеченской республики Ичкерия» признана террористической в РФ

**** Внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ