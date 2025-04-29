РСТ заявил о заметном росте продажи туров на майские праздники в Москву

Эксперты Российского союза туриндустрии отметили рост интереса к путешествиям в столицу на майские праздники в 2025 году. Об этом сообщила « Москва.ру ».

Наиболее востребованы поездки с 1 по 4 мая — продажи туров за этот период увеличились на 75%.

Большинство путешественников планируют поездку на три-пять дней. Стоимость таких программ начинается от 29 тысяч рублей. Также растет популярность патриотического туризма, включая путешествия организованных детских групп.