РСТ заявил о заметном росте продажи туров на майские праздники в Москву

Эксперты Российского союза туриндустрии отметили рост интереса к путешествиям в столицу на майские праздники в 2025 году. Об этом сообщила «Москва.ру».

Наиболее востребованы поездки с 1 по 4 мая — продажи туров за этот период увеличились на 75%.

Большинство путешественников планируют поездку на три-пять дней. Стоимость таких программ начинается от 29 тысяч рублей. Также растет популярность патриотического туризма, включая путешествия организованных детских групп.

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