РСТ: туристам, потерявшим документы, следует обращаться в консульство России

Потерять паспорт или другие важные документы во время путешествия — неприятная ситуация, которая может серьезно омрачить отдых. Российский союз туриндустрии поделился с Общественной Службой Новостей советами о том, как действовать в таких случаях.

По словам руководителя комитета РСТ по страхованию Кирилла Сгибнева, туристам, потерявшим документы за границей, следует в первую очередь обратиться в консульство России. Он отметил, что такие учреждения обычно оперативно помогают в подобных ситуациях, и посоветовал также приобрести расширенный страховой пакет на случай потери паспорта.

Вице-президент РСТ Георгий Мохов добавил, что при утрате загранпаспорта путешественники могут обратиться и в посольство РФ, если оно есть в стране пребывания. Там им помогут вернуться на родину, оформив необходимые документы. Мохов подчеркнул важность наличия копий документов или их фотографий при себе во время поездки.

В случае противоправных действий, таких как кража или мошенничество, нужно обратиться в местную полицию. Однако стоит учитывать особенности законодательства страны пребывания, так как не везде полиция будет расследовать мелкие кражи. Если кража произошла в отеле, можно привлечь администрацию для просмотра записей с камер наблюдения.