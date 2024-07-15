РСТ: цены на авиабилеты на российские курорты выросли на 20-40%

Стоимость авиабилетов на популярные российские курорты летом 2024 года увеличилась на 20-40% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

В этом году востребованными стали рейсы в Сочи и обратно из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сыктывкара. Средняя стоимость авиабилетов на этих направлениях увеличилась в среднем на 20-40%.

Отмечается, что самый выраженный рост зафиксировали среди рейсов, вылетающих из Казани: 13 270 рублей в 2023 году против 20 360 рублей в 2024-м.