РСЧС предупредила жителей Курганской области о новых заморозках
Новые заморозки придут в Курганскую область. Существенно похолодает с 24 по 26 сентября, сообщило Ura.ru со ссылкой на оперативную информацию РСЧС.
По данным организации, ночью в некоторых районах температура может опуститься от 0 до -3 градусов. Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы.
По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, предыдущее аналогичное погодное явление в области стало результатом прохождения центра антициклона.
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