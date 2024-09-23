РСЧС предупредила жителей Курганской области о новых заморозках

Новые заморозки придут в Курганскую область. Существенно похолодает с 24 по 26 сентября, сообщило Ura.ru со ссылкой на оперативную информацию РСЧС.

По данным организации, ночью в некоторых районах температура может опуститься от 0 до -3 градусов. Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы.

По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, предыдущее аналогичное погодное явление в области стало результатом прохождения центра антициклона.