Рravda.ru: «головоломки» с кормом помогут отучить кошку воровать еду со стола
Многие кошки, несмотря на свою независимость, любят стащить еду со стола или из тарелки хозяина. Чтобы избавиться от этой привычки, нужно понять ее причины, сообщил сайт pravda.ru.
В естественных условиях кошки едят понемногу несколько раз в день. Если питомец не имеет постоянного доступа к корму, он будет искать еду где угодно, например, на столе. Решить проблему можно, оставив немного сухого корма в миске и давая влажный корм по графику. Если кошка переедает и все равно ворует еду, стоит обратиться к ветеринару — возможно, дело в проблемах со здоровьем или нарушениях обмена веществ.
Иногда воровство — проявление охотничьего инстинкта. В таком случае нужно воспитывать питомца: когда кошка поймана «с поличным», строго сказать «нельзя» или сбрызнуть водой. Ругать животное спустя время не стоит — кошка не свяжет наказание с проступком, отметил сайт «АБН24».
Некоторые кошки воруют еду из-за недостатка развлечений. Здесь помогут интерактивные игрушки, «головоломки» с кормом или игры с хозяином, в которых за правильные действия питомец получает лакомство.