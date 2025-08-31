Рravda-nn.ru: весеннее удобрение с азотом поможет туе нарастить свежую зелень

Туя может менять цвет хвои по естественным причинам. Например, осенью при снижении температуры воздуха процесс фотосинтеза становится менее интенсивным, и зеленые ветви туи могут пожелтеть и отмереть. В Нижегородской области такое явление можно наблюдать во второй половине сентября или в октябре. За один сезон дерево может потерять до 40% хвои, и это считается нормой, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Важно отметить, что при сезонном пожелтении процесс протекает равномерно, без резких переходов от зеленого к бурому на разных сторонах дерева. В случае сезонного пожелтения не требуется принимать экстренных мер. Наоборот, после сброса старой хвои туя станет выглядеть еще лучше. Можно лишь внести весной удобрение, содержащее азот, который способствует росту свежей зелени.

Также не стоит забывать, что существуют сорта туи с изначально бледной или желтой кроной. Они не менее красивы, чем зеленые, и часто встречаются в садах.