Рождественская ярмарка в Петербурге установила рекорд по числу участников

В Санкт-Петербурге в период новогодних каникул прошла традиционная Рождественская ярмарка. Она работала с 13 декабря по 11 января на трех площадках: Манежной, Дворцовой и Московской. Об этом сообщила gazeta.spb.
Мероприятие привлекло рекордное количество участников. Свою продукцию представили производители из 20 регионов России. Гости могли приобрести новогодние подарки, игрушки, изделия народных промыслов и попробовать блюда национальных кухонь.
Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале, что было продано более 12 тысяч новогодних товаров и сувениров, а общая масса реализованной продукции превысила 50 тонн.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте