Рожденную в туалете в аэропорту Антальи девочку попробуют вернуть в Россию

Посол Ветрик: консульство работает над возвращением рожденной в Анталье девочки

Генеральное консульство России в Анталье ведет работу над возвращением на родину девочки, рожденной в аэропорту в октябре 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — сообщил консул.

Новорожденной девочке оформили российское гражданство. В свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие.

Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, рассмотрит суд Турции. Интересы девушки представляет адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Она считает, что россиянка не имела намерения убить ребенка.