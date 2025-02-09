Рожденную в туалете в аэропорту Антальи девочку попробуют вернуть в Россию

Генеральное консульство России в Анталье ведет работу над возвращением на родину девочки, рожденной в аэропорту в октябре 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — сообщил консул.
Уголовное дело против россиянки Екатерины Бурназкиной, бросившей новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, рассмотрит суд Турции. Интересы девушки представляет адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Она считает, что россиянка не имела намерения убить ребенка.
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